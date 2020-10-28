Об этом предупредили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Согласно опубликованной информации, в связи с капремонтом проезжей части, 28 октября с 8:00 до 20:00 запрещено движение транспорта по улице Конторской, на участке от улицы Ярославской до улицы Полтавский Шлях.На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитриевской и другим прилегающим улицам.Также движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 октября по улице Конторской, на участке от улицы Конева до улицы Ярославской. На этот период объезд закрытого участка будет организован по улице Рождественской, улице Полтавский Шлях, улице Конева и пр.