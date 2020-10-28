Об этом предупредили в пресс-службе Харьковского городского совета.Согласно опубликованной информации, в связи с капремонтом проезжей части, 28 октября с 8:00 до 20:00 запрещено движение транспорта по улице Конторской, на участке от улицы Ярославской до улицы Полтавский Шлях.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитриевской и другим прилегающим улицам.
Также движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 октября по улице Конторской, на участке от улицы Конева до улицы Ярославской. На этот период объезд закрытого участка будет организован по улице Рождественской, улице Полтавский Шлях, улице Конева и пр.