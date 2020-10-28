В Кабмине планируют продлить до 31 декабря 2020 режим чрезвычайной ситуации для гражданского населения, который ввели в марте в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в повестке дня к заседанию правительства 28 октября.Срок действия ЧС будет продлен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, о чем говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения."В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. В понедельник, 26 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование.Как и прогнозировали эксперты, с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала ухудшаться. В некоторых областях Украины больницы перегружены ковидными пациентами, Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом.