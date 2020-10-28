Правительственная комиссия завершила расследование катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 человек, и установила ее причины. Отчет комиссии будет обнародован на заседании Кабмина 28 октября.

Среди причин трагедии под Чугуевом – как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, сообщил в интервью РБК-Украина глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. В частности, премьер отметил, что отказ системы ПРТ-24 (предельного регулирования температуры) привел к нештатной ситуации на борту, но не должен был привести к крушению. При этом, по его словам, человеческий фактор сыграл не последнюю роль.– К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов – не только этого, последнего, но и других – было много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета, – сказал чиновник.Также, по его словам, комиссия выявила системные нарушения в организации полетов.Напомним, 25 сентября при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26. Самолет совершал тренировочный вылет с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли все, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского.