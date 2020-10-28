28 октября около 5.00 по проспекту Льва Ландау, 155 Б (перекресток Ландау и улицы Ковтуна) водитель Audi наехал на металлический забор, после чего столкнулся с автомобилем "ГАЗ". Последний врезался в BMW. У водителя Audi в крови оказалось в девять раз больше алкоголя, чем допускает норма.

Об этом сообщил инспектор патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.В аварии никто не пострадал. Водитель прошел тест на содержание алкоголя на месте, он показал превышение нормы в 9,2 раза.- Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Прошел тест на драгере, показал 1,85 - это превышение, у нас допустимая 0,2. То есть девять раз превысил допустимую норму. Травмированных нет, - сказал Гайдук.В отношении пьяного водителя Audi составили административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или суднами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Как сообщили очевидцы в соцсетях, пьяный водитель Audi - 25-летний полузащитник футбольного клуба Металлист 1925" Дмитрий Кравченко.