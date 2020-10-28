Великобритания заявила о готовности присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма.Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины.
Симмонc поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.
Ранее Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризацию Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.