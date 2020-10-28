Я слышала, что среди электронных услуг, которые предлагает Пенсионный фонд, есть мобильное приложение. Скажите, пожалуйста, нужна ли для установки такого приложения цифровая подпись? Марина Александровна

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» предоставляет доступ гражданам к электронным сервисам ПФ с мобильных устройств (телефонов, планшетов) с использованием квалифицированной электронной подписи, BankID или предварительной регистрации на портале электронных услуг Пенсионного фонда.Используя приложение, можно полноценно пользоваться своим личным электронным кабинетом, обращаться в Пенсионный фонд Украины и получать ответы. Итак, мобильное приложение «Пенсионный фонд» позволяет:– подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, предусматривает представление документов для назначения пенсии исключительно в электронном виде;– подать анкету-заявление на автоматическое назначение пенсии;– подать заявление на оформление пенсионного удостоверения;– представить данные для внесения изменений в пенсионной дела;– получить и загрузить к мобильному устройству электронные документы из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которые доступны в личном кабинете;– посмотреть сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленную работодателем (страхователем) информацию о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж) и электронное пенсионное дела (для пенсионеров);– получать и просматривать сообщения от Пенсионного фонда Украины, отслеживать состояние обработки обращений в ПФ.Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.