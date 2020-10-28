По состоянию на 28 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 25 874 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 34 444 случая заболевания COVID-19, 27 182 человека находятся под медицинским наблюдением, 6 740 пациентов выздоровели, 522 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 7 474 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 6 755 человек умерли, 148 642 - выздоровели.