Возложение цветов по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось 28 октября на Мемориале Славы.В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство области, ветераны, жители города. В связи с карантином количество желающих принять участие в мероприятии было ограничено.
Собравшиеся возложили цветы к памятнику Родины-Матери и почтили погибших во Второй мировой войне минутой молчания.
- Сегодня мы чтим день, когда Украина была освобождена от нацистских захватчиков. Я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья и быть с нами как можно дольше, чтобы мы узнали еще больше об их жизни и о том времени. Всем молодым людям, нашим детям, внукам и правнукам - всегда помнить эти даты, подвиги и героизм, которые нам в наследство оставили родители и прародители, - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
Для справки. День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечают ежегодно 28 октября согласно Указу Президента Украины от 20 октября 2009 года. Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украины совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых были Белгородско-Харьковская, Донбасская, Днепровско-Карпатская, Битва за Днепр, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская. Последняя операция завершилась 28 октября полным изгнанием оккупантов с территории Украины.