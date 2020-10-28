Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Отказ Системы предельного регулирования температуры, ставший причиной возникновения опасной ситуации;

Вторым фактором стала ошибка экипажа, который не выровнял тягу левого и правого двигателей;

Выпуск экипажем закрылков во время захода на посадку в положение 38 градусов, стал третьим опасным фактором;

Несвоевременное переведение самолета на снижение и ошибочная траектория посадки стали четвертым опасным фактором;

Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные закрылки, а также несимметричное увеличение тяги правого двигателя стали причиной невероятно сложной ситуации во время полета в виде искусственно созданной несимметричной тяги, что стало пятым фактором, который привел к крушению самолета;

С 20:44:05 На борту самолета возникает и развивается аварийная ситуация, во время которой не было устранено скольжение, что стало шестым фактором, который обусловил переход в 20:44:32 из аварийной ситуации в катастрофическую.

Согласно озвученной информации, во время маневра, который предусматривал посадку самолета и взлет без остановки на взлетно-посадочной полосе, произошла катастрофа, причиной которой стал шесть факторов:В 20:44:40, потеряв скорость на посадочной прямой до 100км/ч, со сваливанием самолета и углом крена 75 градусов АН-26Ш столкнулся с землей. В результате катастрофы на месте погибло 25 курсантов. Еще один от полученных травм и ожегов скончался в больнице на следующий день.Кроме того, по словам Урурского, экипаж был недостаточно подготовлен к профессиональному реагированию во время ЧС и не смог идентифицировать отказ техники. Также согласно выводам комиссии были нарушены правила проведения полетов.