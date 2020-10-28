В условиях карантина или самоизоляции может быть немало проблем с тем, как сохранить хорошее настроение. Это можно сделать с помощью еды. При этом весьма вкусной и полезной.

Они содержат много калия, а также триптофана, который помогает головному мозгу регулировать настроение. Кроме того, в банане присутствует фолиевая кислота. Ее недостаток в организме может привести к депрессии, пишет Medikforum.Согласно исследованию Института молекулярных исследований им. Торри Пайнса, некоторые ягоды имеют химическое сходство с вальпроевой кислотой, рецептурным препаратом, стабилизирующим настроение.В последнее время киноа становится все популярнее и популярнее, и это неспроста. В 2010 году было обнаружено, что в ее составе присутствует флаваноид кверцетин, обладающий действием антидепрессанта.Популярная пряность, использующаяся в восточноазиатской кухне, содержит куркумин. У данного компонент есть способность улучшать настроение и даже бороться с депрессией.Ученые выявили, что сыр содержит просто огромное количество полезных и необходимых для «уставшего» организма веществ. Среди них, помимо большого количества кальция, содержатся вещества, подобные эндорфинам. А эндорфин, как известно, является именно тем гормоном радости, который заставляет улыбаться и чувствовать себя счастливыми.