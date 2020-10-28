По состоянию на 28 октября, в стационаре Первомайской Центральной районной больницы на 116 койках находилось 120 больных с воспалением легких.

Об этом сообщил главный врач больницы Иван Панарин, передает местная телерадиокомпания "Надія".— Мы оказались в ситуации, когда не можем принять всех, нуждающихся в стационарном лечении больных. Мы открываем до 30 коек дневного стационара для жителей города, где мы сможем в амбулаторных условиях проводить лечение пневмоний для тех, кто проживает недалеко от больницы. Потому что другого варианта у нас просто нет, госпитализировать большее количество больных мы просто не в состоянии. Это, в первую очередь, связано с отсутствием достаточного количества медицинского персонала, лечение таких пневмоний требует постоянных капельниц, большого количества уколов, медицинские сестры практически не садятся. Мы не сможем обеспечить большее количество, чем на сегодня есть коек, достаточной медицинской помощью, — пояснил он.Панарин попросил отнестись с пониманием к тому, что семейные врачи будут предлагать лечить такие пневмонии дома. Он добавил, больнице не хватает не только рабочих рук, но и лекарств.— На сегодня в аптеках не только нашего города, но и на складах аптечных, отсутствует достаточно большое количество лекарственных препаратов для лечения именно этого заболевания. Прежде всего, это препараты, которые снижают тромбообразование, достаточно большое количество антибиотиков в резерве и это создает определенные проблемы в оказании лечебной помощи. Мы не в состоянии просто приобрести эти препараты не в связи с тем, что у нас нет для этого финансов, а в связи с тем, что эти препараты отсутствуют либо в аптеках, либо на складах и не предлагаются на сегодня производителями, — рассказал главврач Первомайской ЦРБ.Иван Панарин надеется, что это временные трудности.Напомним, по данным Харьковского лабораторного центра в Первомайском районе 322 больных коронавирусом. Всего в нашем регионе COVID-19 подтвердили у 34 441 человека. В том числе, 515 заболевших умерли и 6497 выздоровели.