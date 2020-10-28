В связи с попаданием Харькова в красную эпидемзону БК «Харьковские соколы» два следующих домашних матча регулярного чемпионата Суперлиги сыграет не на своей площадке. Игры, запланированные на 30 октября с БК «Одесса» и на 1 ноября с БК «Химик» из Южного Одесской области, будут проведены в Днепре на арене спорткомплекса «Шинник».

Сейчас два города, чьи клубы представлены в Суперлиге, находятся в красной зоне – Харьков и Тернополь.На минувшей неделе в рамках третьего тура Суперлиги «Соколы сыграли на выезде против «Киев-баскета» и «Тернополя».23 октября в столичном спорткомплексе «Венетто» «Киев-баскет» уверенно обыграл «Харьковских соколов» со счетом 116:94.В первой четверти быстрые атаки хозяев, где команду вел за собой Богдан Близнюк, принесли отрыв в 19 баллов. Однако уже во второй десятиминутке гости отыграли восемь очков, но разница все-равно была комфортной для команды из столицы.В третьей четверти «Киев-баскет» снова играл активнее и усилиями стартовой пятерки увеличил отрыв до +25. В последней десятиминутке харьковчане не смогли переломить ход встречи.25 октября «Тернополь» обыграл «Харьковских соколов» со счетом 96:67. Игра проходила во Львове. Тернопольская команда нарастила преимущество на первых минутах и уже к большому перерыву решила исход противостояния, лидируя с гандикапом в 23 очка.Во второй половине «Соколам» не удалось хотя бы вернуться в игру, хозяева не только довели дело до победы, но и сделали этот результат разгромным.Таким образом, харьковчане проиграли второй из четырех матчей нового чемпионата.