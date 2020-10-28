Взрыв на газоперерабатывающей станции в Харьковской области произошел во время плановых работ газовиков.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Харьковгаз Ольга Клименко, пишет Суспільне.— На место выехал наш главный инженер. Сейчас известно, что произошел взрыв в поселке Березовское. Там плановые работы проводились на газораспределительном пункте, — отметила она.Телеграм-канал ВЕХА сообщил дополнительные подробности трагедии.«Трагедия в селе Березовское. Одного из погибших уже нашли, работают следователи. 10 населенных пунктов отключили от газа»,- сказано в подписи к выложенному фото.Напомним, сегодня в селе Березовское Дергачевского района произошёл взрыв на газовой подстанции.