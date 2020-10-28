В МОН сообщили, что сфера образования сегодня относительно готова к переводу на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет."Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования", - сказано в сообщении.Шкарлет добавил, что такой формат обучения никогда не заменит студийный вариант с возможностью общаться очно."Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметили в МОН.Шкарлет рассказал, что вопрос организации дистанционного или смешанного формата обучения требует значительных средств, а также желания и стремления руководителей учебных заведений к работе и изменениям.