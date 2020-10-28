Хумус широко распространен в странах Ближнего Востока – Израиле, Турции, Ливане, – а также в Греции и на Кипре. Эта замечательная закуска получила широкое распространение среди вегетарианцев, тех, кто соблюдает пост, а также людей, ведущих здоровый образ жизни. Как же готовится классический хумус?

Хумус – вкусное и питательное блюдо, которое готовится из пюрированного нута (его еще называют турецким горохом), кунжутной пасты (тахина или тхина), чеснока, оливкового масла, сока лимона с добавлением зиры и копченой паприки.Хумус богат легкоусвояемым растительным белком, большим количеством клетчатки, железом, кальцием и ненасыщенными жирами.Итак, рецепт классического хумуса.Ингредиенты:– нут (сухой) – 300 г– кунжутная паста (тахина или тхина) или семена кунжута – 1-2 ст. л. (по вкусу)– чеснок – 3-5 зубчиков (по вкусу);– зира (кумин) – щепотка;– сок половины или целого лимона, по вкусу– оливковое масло – 30–50 мл;– соль – по вкусу;– копченая паприка или красный молотый перец (по желанию) – по вкусу.Приготовление: нут насыпать в кастрюлю, залить большим количеством воды и оставить набухать на ночь. Утром воду слить, нут промыть и залить чистой водой. Поставить кастрюлю с нутом на плиту, довести до кипения и варить при слабом кипении 1–1,5 часа до полной мягкости гороха. Если у вас жесткая вода и нут плохо разваривается, добавьте в кастрюлю половину чайной ложки пищевой соды. Сода смягчает жесткую воду и нут приготовится в два раза быстрее. Горошины должны легко раздавливаться пальцами.Сваренный нут откинуть нут на дуршлаг. Отвар нужно сохранить, он понадобится для приготовления хумуса. Также, кстати, из нутового отвара получается прекрасный постный и очень полезный майонез без яиц. Приготовить (или использовать покупную) кунжутную пасту. Базовый рецепт ее приготовления – в блендере измельчается кунжутное семя вместе с оливковым маслом до однородной массы. Чем мощнее блендер, тем более однородной получится тхина.В чашу блендера кладем очищенный чеснок, добавляем вареный нут и пюрируем пару секунд. Вливаем отвар нута (количеством отвара регулируем густоту соуса). Включаем блендер и измельчаем массу в пюре. Добавляем щепотку зиры, которая, кстати, является хорошим источника йода, и кладем кунжутную пасту (тхину) по своему вкусу. Бывает, что тхина горчит, это зависит от вкуса кунжутного семени, поэтому лучше заранее попробовать пасту и далее добавлять ее по вкусу, чтобы не испортить вкус хумуса. Кунжутную пасту можно и не добавлять, но не забывайте – она очень полезна.Далее вливаем в блендер оливковое масло. Добавляем соль и сок лимона по вкусу. Все измельчаем до гомогенной однородной пасты. Чем мощнее блендер и чем дольше измельчаете – тем более однородным получится хумус. Можно все ингредиенты смешать сразу в блендере и измельчить, но это лучше делать в том случае, если вы готовите хумус уже не первый раз и вывели для себя идеальные пропорции.Готовый хумус подавать с овощами, питой, лавашем, кукурузными чипсами или свежим хлебом.