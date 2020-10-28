Из-за карантина в образовании детей возможен провал. Дистанционный режим не способствует получению знаний, особенно по физике и математике. Остается надежда только на неравнодушных учителей и неравнодушных родителей. Такое мнение выразил в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» проректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Анатолий Бабичев.

Без лабораторных работ на дистанционке не обойтись

У каждого преподавателя – свое ноу-хау

Надежда на неравнодушных учителей и родителей

В Украине слабое взаимодействие науки и бизнеса

Без иностранных студентов нет инвестиций в образование

– Никогда нельзя сказать, что все идет гладко, потому что постоянно есть какие-то замечания, дополнения.Первый опыт дистанционного образования у нас был пять лет назад, когда мы создали Центр дистанционного и электронного обучения. Мы пытались и пытаемся организовать соответствующие курсы для тех, кто учится заочно, для повышения квалификации, чтобы обучающиеся имели возможность получать визуальный материал. Конечно же, к тотальному карантину никто не был готов, но у нас образовался фундамент, который позволит построить определенную структуру. И сегодня университет имеет практически полную систему дистанционного образования.Безусловно, дистанционное образование никогда не заменит живого общения. С 1 сентября мы начали обучение по смешанной форме. Лекционный материал давали дистанционно – с помощью электронных ресурсов, а семинары и практические занятия проводили очно. Первокурсники приступили к занятиям с 28 сентября. Мы очень хотели, чтобы они как можно больше общались между собой, с преподавателями, чтобы они ощутили, что такое студенческая жизнь. Однако вот уже больше недели мы на дистанционном обучении.Работать еще есть над чем. Мы совершенствуем работу с нашими электронными ресурсами, ежедневно проводим обучение и тренинги для преподавателей университета.– Мы выделили перечень специальностей, на которых все-таки оставили небольшой контент очного общения. Прежде всего это специальности, которые требуют практических и лабораторных занятий. Невозможно подготовить высококвалифицированного химика, биолога, медика, физика, физика-ядерщика, если у него не будет лабораторных работ. Мы нашли аналоги электронного обучения, но чтобы выполнить определенную дипломную работу – то ли на бакалавра, то ли на магистра, – естественно, необходимо провести какие-то исследования. И без лабораторий это не представляется возможным.– Сегодня это ограничено. Первый этап дистанционного обучения продлится до 15 ноября. Мы , конечно, очень надеемся, что к тому времени эпидемиологическая ситуация улучшится, но будем стараться дать нашим выпускникам хоть какой-то компонент для проведения исследований.– У нас и до этого была смешанная форма обучения: несколько дней в неделю студенты учились дистанционно, несколько дней имели возможность общаться с преподавателями и сокурсниками в университете. Однако областная комиссии по техногенно-эпидемиологической безопасности приняла решение закрыть все вузы. Мы законопослушны, поэтому отправили всех на дистанционное обучение. К тому же как сознательные люди мы безусловно заботимся о здоровье наших студентов и преподавателей. Нашей профессуре солидного возраста рекомендуем проводить дистанционные занятия даже не в университете, а из дому.– По-разному. Ну, во-первых, у нас организованы постоянно действующие курсы повышения квалификации. Разные преподаватели на различных факультетах, несмотря на достаточно почтенный возраст, и раньше использовали в своей работе цифровые информационные системы. Для многих это необходимость, потому что они постоянно принимают участие в международных симпозиумах, конференциях, выступают с докладами. И очень часто, даже до карантина, подобные мероприятия проходили в онлайн-режиме. Так что для для многих такая формы работы не в новинку. Однако с частью сотрудников пришлось поработать. Есть помощники на кафедрах, на факультетах, которые помогли разобраться в материале и освоить необходимые знания.Многое, конечно, зависит от специальности. Если мы говорим о гуманитарном профиле, то для общения вообще нет проблем. А вот если взять естественно-научное направление, то лекторам очень сложно преподавать, особенно математику, физику. Хотя у каждого нашего преподавателя есть свое ноу-хау. Недавно я общался с очень опытным преподавателем математики. Так вот она мне рассказала, что приобрела небольшую доску, установила ее дома так, чтобы она попадала в камеру, и приводит на этой доске доказательства теорем. То есть эффект присутствия налицо.– Думаю, что школьники больше пострадают от дистанционного обучения, нежели студенты. У студентов больше навыков, знаний, чтобы освоить тот или иной материал онлайн.Некоторые студенты с началом карантина вернулись домой. В общежитиях остались те, у кого дома нет возможности учиться дистанционно. Что касается школьников, то освоить материал дистанционно в сельской школе очень сложно. Даже если школа подключена у интернету, то его скорость не всегда отвечает необходимым требованиям. Если просто что-то хочешь найти в поисковике, это возможно. А вот с загрузкой определенных программ уже возникают проблемы. Очень сложно и ученикам. Я знаю, что было очень много жалоб и они отвечают действительности. Многим родителям приходится сидеть рядом с детьми, чтобы те что-то выучили. И так каждый день чуть ли не круглосуточно. Ребенку, особенно ученикам первых классов, сложно сосредоточиться, когда практически незнакомая тетя что-то рассказывает по телевизору, а он ее три раза в жизни видел... Детям сложно в таких условиях овладеть знаниями, тяжело высидеть несколько часов около компьютера. Словом, проблем очень много.Знаю, что, к сожалению, не все предметы изучаются как положено – просто отсутствует возможность объяснить, когда нет живого общения с детьми. Я считаю, что из-за карантина определенный провал в знаниях у наших детей будет. Однако учителя – ответственные люди и, думаю, найдут возможность донести свои материалы, навыки и знания ученикам на достойном уровне.Вся надежда на неравнодушных учителей и на неравнодушных родителей...– В этом году приняли во внимание трудности дистанционного обучения. Абитуриенты сдали ВНО довольно неплохо, но, насколько я знаю, некоторые требования к тестовым заданиям были слегка облегчены по сравнению с прошлым годом. Вероятно, некоторые поблажки будут и текущем учебном году. Посмотрим, когда закончится карантин. Даже если первый семестр обучения пройдет в заочном режиме – все зависит от мастерства преподавателя. Если даже пропустить какие-то материалы в первом семестре, второго будет вполне достаточно, чтобы наверстать упущенное.– Я преподаю в двух группах на первом курсе и не могу сказать, что знания первокурсников стали хуже. Очень интересные студенты из многих регионов Украины. Они обладают совершенно иными компетенциями по сравнению с выпускники, окончившими школу пять лет назад. Есть у них серьезные знания и главное – заинтересованность в получении образования. Очень приятно, что в наш университет приходят в основном «высококачественные» выпускники школ.А вообще, мнения по этому поводу, конечно же, разные. В школе есть серьезные проблемы с овладением знаний по естественным дисциплинам, особенно по математике и физике. И, конечно же, дистанционный режим не будет способствовать дальнейшему получению крепких знаний по данным предметам.– По этому поводу могут быть разные мнения. Однако я не скажу, что из-за карантина наука сильно пострадала, тем более теоретическая. На самом деле – и весна это показала – теперь наши ученые больше находятся дома, меньше тратят времени на дорогу, меньше занимаются организационно-бумажными вопросами, полностью отдаются своей работе. Статистика свидетельствует, что за период карантина научных статей опубликовано даже больше. Да, с проведением практических исследований есть определенные сложности, но работу преподавателей в нашем университете мы не ограничиваем. Занятий там нет, но каждый преподаватель, ученый может прийти в университет, чтобы поработать.– Посмотрим. Для более активного развития не хватает финансирования. В стране сегодня нет бизнеса, который оказывал бы поддержку науке. Есть теоретические исследования, без которых не будет развиваться ни одна наука, но есть и прикладные исследования. И именно последние направлены на то, чтобы развивать страну и экономику. В прикладные исследования должны инвестировать бизнесмены, чтобы получить определенный продукт, определенную услугу, которую потом можно продавать и реализовывать. В нашей стране очень слабое взаимодействие науки и бизнеса. Конечно, хотелось бы больше негосударственного финансирования.– Безусловно, есть разные подходы. Если брать американскую, европейскую модели, то там наука зачастую финансируется частными организациями. Создаются даже частные лаборатории, в которых ученые работают над созданием продукта. И их изобретение коммерческая лаборатория может продавать.К сожалению, у нас такой рынок не развит. В определенном смысле камень можно бросить и в свой огород, потому что мы не умеем хорошо коммерциализировать свои разработки. У нас есть исследования, есть результат, но как свою работу трансформировать в то, что можно продать и получить средства на дальнейшее развитие науки – мы очень слабо понимаем.– Конечно.– Несмотря ни на что, мы успели отправить определенную группу студентов на учебу за границу – за двойными дипломами. Преподаватели из некоторых стран еще успели приехать к нам для общения с нашими студентами. К счастью, на сегодняшний день нет документов, запрещающих загранкомандировки или визиты заграничных коллег к нам. Кроме того, мы очень активно сотрудничаем в электронном формате.– Пока окончательной статистики нет, потому что набор еще продолжается. Но должен констатировать: многие иностранные студенты, которые весной выехали из Украины, назад уже не вернулись. И вернутся ли – неизвестно. И это проблема не только нашего университета, но и вообще высшего образования в Украине.К сожалению, государственная машина неповоротлива, украинское законодательство меняется медленно, поэтому несмотря на новые реалии действуют старые нормы, а именно: чтобы поступить в университет, даже если ты будешь учиться дистанционно, необходимо лично приехать в Украину и подать документы. И сколько мы ни пытались внести изменения в существующий порядок, пока нас не услышали. И многие студенты, которые хотели учиться у нас, получают образование в других странах. А мы теряем инвестиции в образование. Кроме того, если не будет набора, не будет и нагрузки у преподавателей. Таким образом, пострадает еще и социальная составляющая.Но наш университет сегодня очень активно работает с международными партнерами, поэтому набор иностранцев будет. Он продолжится до 1 ноября, но уже есть документы, согласно которым набор будет продлен еще на какой-то срок. Думаю, что до декабря мы сможем понять реальную картину.– Педагогам никакой доплаты нет. Местные органы власти должны определенным образом их страховать, особенно учителей. Учителей у нас сегодня и так не хватает. Сейчас школа в основном держится на кадрах старшего поколения, и если их не будет – не будет школ, университетов, науки. Конечно же, на это нужно обратить внимание и создать определенный пакет для страхования учителей.