Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

В ближайшие дни можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с близкими. Вероятны путешествия, смена работы или привычной обстановки. Вероятно, очень пригодится здравомыслие.Может измениться настроение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется осуществить задуманное и не распыляться на мелочи. Возможны раздражительность и неудовлетворенность.Удачное время для решения квартирного вопроса — если не в глобальном смысле, то в части изменения обстановки, новых идей для интерьера. Придется много общаться, вести активную переписку. Не стоит болтать лишнего.Сейчас нужно сосредоточиться на важных делах — служебных или домашних. Лучше не принимать скоропалительных решений, желательно все продумать. В ближайшем будущем могут приехать гости.Вы способны решить самые сложные задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции на возникающие проблемы. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия.Высокая работоспособность, хорошее самочувствие и настроение станет гарантией успешности во многих сферах деятельности. Напоминать начальству о своих достижениях — пока не время, могут неправильно истолковать.В эти дни вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать извлечь из этого возможную выгоду. Семья потребует вашего внимания и заботы.Сейчас необходимо сосредоточиться на делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться к намеченным целям. Дни более-менее благоприятны для поездок, переговоров, обсуждения дел.Сейчас вам необходимо найти золотую середину между желаниями и реальностью. Советы близких окажутся весьма мудрыми и своевременными. Завтра можете стать жертвой заблуждения или обмана.Если задумали что-то новое, понадобится совет специалиста — юриста, врача, сотрудника банка. Благоприятно будут складываться партнерские взаимоотношения. Не сидите дома, обогатите себя новыми впечатлениями.Вы можете оказаться перед выбором — по какой дороге пойти и с кем. В принципе сейчас благополучный период, который принесет уверенность в осуществлении планов. Вечер проведите в кругу близких людей.Период достаточно безопасный, но вряд ли ровный и спокойный — придется многое изменить, улучшить и освоить. Возможно, возникнет ряд запутанных проблем, которые придется решать самостоятельно.