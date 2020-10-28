Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Овен (21.03–20.04)

В ближайшие дни можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с близкими. Вероятны путешествия, смена работы или привычной обстановки. Вероятно, очень пригодится здравомыслие.

Телец (21.04–20.05)

Может измениться настроение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется осуществить задуманное и не распыляться на мелочи. Возможны раздражительность и неудовлетворенность.

Близнецы (21.05–21.06)

Удачное время для решения квартирного вопроса — если не в глобальном смысле, то в части изменения обстановки, новых идей для интерьера. Придется много общаться, вести активную переписку. Не стоит болтать лишнего.

Рак (22.06–22.07)

Сейчас нужно сосредоточиться на важных делах — служебных или домашних. Лучше не принимать скоропалительных решений, желательно все продумать. В ближайшем будущем могут приехать гости.

Лев (23.07–23.08)

Вы способны решить самые сложные задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции на возникающие проблемы. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия.

Дева (24.08–23.09)

Высокая работоспособность, хорошее самочувствие и настроение станет гарантией успешности во многих сферах деятельности. Напоминать начальству о своих достижениях — пока не время, могут неправильно истолковать.

Весы (24.09–23.10)

В эти дни вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать извлечь из этого возможную выгоду. Семья потребует вашего внимания и заботы.

Скорпион (24.10–22.11)

Сейчас необходимо сосредоточиться на делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться к намеченным целям. Дни более-менее благоприятны для поездок, переговоров, обсуждения дел.

Стрелец (23.11–21.12)

Сейчас вам необходимо найти золотую середину между желаниями и реальностью. Советы близких окажутся весьма мудрыми и своевременными. Завтра можете стать жертвой заблуждения или обмана.

Козерог (22.12–20.01)

Если задумали что-то новое, понадобится совет специалиста — юриста, врача, сотрудника банка. Благоприятно будут складываться партнерские взаимоотношения. Не сидите дома, обогатите себя новыми впечатлениями.

Водолей (21.01–20.02)

Вы можете оказаться перед выбором — по какой дороге пойти и с кем. В принципе сейчас благополучный период, который принесет уверенность в осуществлении планов. Вечер проведите в кругу близких людей.

Рыбы (21.02–20.03)

Период достаточно безопасный, но вряд ли ровный и спокойный — придется многое изменить, улучшить и освоить. Возможно, возникнет ряд запутанных проблем, которые придется решать самостоятельно.

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