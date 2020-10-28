Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.

«В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.Режим ЧС в Украине ввели в марте этого года. В Кабмине объяснили, что ЧС — это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное эпидемией, катастрофой или стихийным бедствием. Во время ЧС усиливается работа служб гражданской защиты населения и других ведомств, которые борются с коронавирусом.Важно отличать чрезвычайную ситуацию от чрезвычайного положения: при введении ЧП права граждан ограничиваются, при ЧС таких ограничений нет.