В Сети появилось видео, снятое после ДТП, виновником которого стал полузащитник футбольного клуба Металлист-1925 Дмитрий Кравченко.

В ролике показано, как 25-летний хавбек под контролем сотрудников правоохранительных органов дышит в алкотестер.Результат футболиста оказался равен 1,85 промилле, что более чем в 9 раз превышает предельно допустимое значение в 0,2 промилле.Сам полузащитник на камеру заявил, что согласен с результатом, который показал алкотестер.Кравченко спровоцировал в Харькове ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших в аварии не было.