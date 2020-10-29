Для организма человека и его здоровой жизнедеятельности очень важны витамины и микроэлементы. Здоровье волос, ногтей, костей и всех тканей организма зависит от наличия этих полезных элементов в организме, которые вырабатываются или постоянно поступают нам извне с продуктами питания.Одним из важнейших элементов для человека является коллаген. Этот белок участвует во многих процессах в соединительных тканях, вернее он является их главным строительным элементом.
Коллаген вырабатывается нашим организмом до 25 лет без проблем, но с возрастом он начинает вырабатываться в меньшем количестве, чем нужно. Этот момент сразу же внешне проявляется на здоровье кожи - она становится дряблой, не такой упругой, больше подвергается внешним негативным факторам, из-за чего появляются морщины.
Недостаток коллагена вызывает быстрое старение организма - начинают хрустеть суставы, кости становятся более хрупкими, внутренние органы начинают давать сбои в своей работе. Организм буквально высыхает.
УДефицит коллагена, также, влияет на состояние волос - они становятся тонкими и тусклыми, ногти становятся более хрупкими, все тело теряет тонус, связки теряют целостность и упругость.
Препараты с морским коллагеном и их влияние на организм человека
Сейчас производители диетических добавок предлагают широкий выбор препаратов с коллагеном. Но не многие потребители знают, что коллаген в их составе отличается источниками его получения.
Широко распространенными и более дешевыми источниками коллагена для производства витаминных добавок являются сухожилия, хрящи, кожа крупного рогатого скота, кур и свиней.
Многочисленные исследования показывают, что скорее всего этот коллаген, попадая в организм с добавками, быстро расщепляется под воздействием пищеварительных ферментов, положительно влияет на внутренние соединительные ткани, но при этом почти не улучшает состояние волос, ногтей и кожи.
Рыбный коллаген (или морской коллаген), менее распространен в составе таких добавок, из-за более дорогого сырья - его получают из кожи и чешуи глубоководных морских рыб.
Те же научные исследования показывают, что длительный прием добавок именно с морским коллагеном, кроме внутреннего положительного влияния на организм, также положительно влияет на эластичность кожи, уменьшение морщин и улучшение состояния волос.
Это связано с тем, что морской коллаген в 1,5 раза быстрее всасывается через стенки кишечника, чем остальные виды коллагена, что позволяет ему быстрее попадать в кровь.
Украинцы, заботящиеся о своем здоровье, чаще всего выбирают пищевую добавку Marine Sourced Collagen Peptid + Hyaluronic Acid + Vitamin C от известного украинского производителя Biotus. Она как раз имеет в своем составе морской коллаген, а также гиалуроновую кислоту и витамин С, что позволяет препарату эффективно замедлить возрастные изменения и оказать общую поддержку организма.
Она является добавкой высокого качества, что обеспечивает питательную поддержку организму, ко всему прочему она очень хорошо усваивается.
Для организма человека можно выделить такие основные свойства препарата “Marine Sourced Collagen Peptid + Hyaluronic Acid + Vitamin C” от Biotus:
- укрепляет эластичность кожи и ее упругость, что предупреждает появление мелких морщин;
- замедляет выпадение волос, делает их более густыми и крепкими;
- способствует восстановлению соединительных тканей, повышает их эластичность и упругость;
- улучшает кровообращение за счет того, что повышается эластичность кровеносных сосудов;
- помогает при заживлении ран благодаря регенеративным и противовоспалительным свойствам коллагена;
- укрепляет структуру костей, улучшает восстановление тканей, поддерживает рост мышц;
- гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата, помогает улучшить подвижность и прочность суставов, уменьшает воспаление, защищает их от повреждений;
- обеспечивает антиоксидантную защиту организма и оказывает поддержку печени;
- помогает поддерживать правильный водный баланс организма человека.
Морской коллаген с гиалуроновой кислотой улучшает состояние всех соединительных тканей, вен и сосудов организма, что в свою очередь помогает предупредить возникновение многих болезней, в том числе возрастных. Витамин С в составе этого препарата улучшает синтез коллагена и повышает его эффективность для организма.
Компания Biotus - резиденция витаминов
В результате многих исследований выяснилось, что для здорового обмена веществ организм человека должен получать около 170 микроэлементов ежедневно, треть из которых — незаменимые.
Под воздействием разных негативных факторов, возрастных изменений, много важных витаминов и микроэлементов не поступают в организм в достаточном количестве, что вызывает их дефицит и влечет негативные последствия для здоровья.
Украинский производитель препаратов с витаминами Biotus помогает жителям нашей страны эффективно обеспечить себе и своим близким защиту от этого дефицита.
Благодаря тщательно подобранным по качеству составляющим пищевых добавок от Biotus, все чаще украинцы, заботящиеся о здоровье, выбирают их среди большого разнообразия на рынке витаминных препаратов.
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