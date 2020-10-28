Мужчина вернулся к кражам спустя несколько месяцев после освобождения из тюрьмы.

Как рассказали правоохранители, с начала сентября в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратились трое жителей города Мерефа с заявлением о том, что со двора их домовладений неизвестные совершили кражи спортивных велосипедов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проникал во дворы домов убедившись, что хозяева отсутствуют. Мужчина перелезал через забор, забирал велосипед и исчезал. Украденное он сбывал в харьковские ломбарды.На данный момент задержанному сообщили о подозрении по статье за кражу. Если его вина будет доказана в суде, следующие шесть лет ему снова предстоит провести за решеткой.