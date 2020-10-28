Производство открыто по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей.

По данным следствия, 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО «Харьковгаз» на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали десять человек. Восемь из них госпитализированы, еще двое - погибли.Как отмечают в областной прокуратуре, на месте трагедии взрывных устройств или похожих на них веществ не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается.По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей).Проводятся первоочередные следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.