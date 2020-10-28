Мужчине сообщили о подозрении в преступлении по статье за хулиганство.

Как рассказали в областной прокуратуре, 30 марта минувшего года инспектор одного из отделов ХНУВД решил показать свою исключительность. Находясь возле торгового центра на Сумской, мужчина затеял драку, во время которой совершил пять выстрелов из травматического пистолета. Нанеся пострадавшему легкие телесные повреждения, злоумышленник скрылся с места преступления.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.Если вина инспектора будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.