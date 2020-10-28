Народный депутат Юлия Светличная посетила известное в Харькове кафе с енотами, где не только поиграла с игривыми животными, но и обсудила непростое время малого бизнеса с владельцем заведения.

Кофейня с енотами - стартап Марка Колесникова. Навыки реализации собственных замыслов и проектов он приобрел еще студентом, благодаря деятельности студенческого совета при Харьковской облгосадминистрации, когда ее возглавляла Юлия Светличная. Поддержка молодежи тогда была одним из приоритетных направлений работы областной власти."Видите, если есть идея, если есть желание, то даже при базовых стартовых условиях можно развивать свой бизнес. Самое главное, чтобы этому немного содействовало правительство, и чтоб были собственные желание и возможности - это реализовать", - отметила нардеп.Подробности в сюжете Вечірніх Новин.