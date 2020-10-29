Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 33 (п. №3), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №1) до 20:00 29.10.20 г.А также:Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9-б, ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 20:00 29.10.20 г.Немышлянский район: проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.10.20 г.Слободской район: ул. Дизельная, 1-б (п. №4) до 20:00 29.10.20 г.Шевченковский район: ул. Севастопольская (ч/с), ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 20:00 29.10.20 г.