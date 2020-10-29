События Как выживают харьковские кинотеатры в условиях карантина (видео) Елена Павличенко 09:02 266 Подробности рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости" Читайте также В больнице скончался пострадавший от взрыва на газораспределительной станции Четыре поселка в Харьковской области на сутки остались без газа В Харькове сбили насмерть пешехода БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В больнице скончался пострадавший от взрыва на газораспределительной станции События 10:07 Лента новостей В больнице скончался пострадавший от взрыва на газораспределительной станции 10:07 Четыре поселка в Харьковской области на сутки остались без газа 10:00 В Харькове сбили насмерть пешехода 09:47 Под Харьковом неизвестные ворвались в дом и, угрожая ножом, ограбили молодую семью 09:38 В Харькове заработала учебная платформа для педагогов 09:23 В Валках загорелся гараж 09:15 Как выживают харьковские кинотеатры в условиях карантина (видео) 09:02