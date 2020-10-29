Причину пожара устанавливают специалисты.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 29 октября в 00:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в городе Валки на улице Маяковского.По прибытию к месту вызова пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем охвачено перекрытие гаража, а площадь возгорания составила 20 кв.м."Существовала угроза распространения огня на соседние здания, но благодаря действиям спасателей пожар был ликвидирован в 2:52", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.