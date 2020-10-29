В полиции открыли уголовное дело и разыскивают злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, утром 28 октября в службу "102" обратился 22-летний житель Песочина и сообщил, что двое неизвестных в масках ворвались в его квартиру и угрожая его жене ножом завладели деньгами в сумме 2 тысячи долларов США."На месте происшествия работали руководство областного главка полиции, Люботинського ОП, следственно-оперативная группа, специалисты передвижной криминалистической лаборатории и кинологи. На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы наряды патрульной полиции и территориальные отделы полиции соседних районов", - рассказали в ведомстве.С места преступления эксперты изъяли вещественные доказательства и записи с камер наблюдения, расположенных рядом.На данный момент следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.