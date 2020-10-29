Мужчина получил сильные ожоги и множество травм.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, 61-летнего пострадавшего доставили в больницу с 80% ожогами тела. Кроме того, у мужчины были сильные сопутствующие травмы, в том числе ожоги.Всего, согласно официальным данным, на данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один из них в отделении политравмы и один в ожоговом."Также в ожоговом четыре человека стабильно тяжёлые, с ожогами тела 20-50%, в том числе дыхательных путей и другими травмами. Еще один человек в травматологии", - сообщили в горсовете со ссылкой на информацию от харьковских медиков.Напомним, что 28 октября во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО «Харьковгаз» на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали десять человек.По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.