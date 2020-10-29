Злоумышленникам удалось скрыться на российскую территорию.Как сообщают журналисты Вечірніх новин, инцидент произошел на участке отдела пограничной службы «Золочев», где пограничники обнаружили внедорожник «Тойота», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы.
К машине подошла группа мужчин со стороны России. Неизвестные повредили инженерное заграждение, с помощью лестницы-трансформера сделали лаз, через который перенесли на территорию Украины пять ящиков с контрабандой. При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, правонарушители скрылись на российскую территорию.