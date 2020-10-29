Злоумышленникам удалось скрыться на российскую территорию.

Как сообщают журналисты Вечірніх новин, инцидент произошел на участке отдела пограничной службы «Золочев», где пограничники обнаружили внедорожник «Тойота», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы.

К машине подошла группа мужчин со стороны России. Неизвестные повредили инженерное заграждение, с помощью лестницы-трансформера сделали лаз, через который перенесли на территорию Украины пять ящиков с контрабандой. При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, правонарушители скрылись на российскую территорию.


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