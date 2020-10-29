Об этом сообщают в пресс-службе Харьковводоканала.

Согласно официальной информации, 13 аварий были выявлены и устранены на улице Чернышевской/Веснина, спуске Куликовском, 7, проспекте Московском, 153, улице Гвардейцев Широнинцев, 40, улице Велозаводская, 33. Салтовском шоссе, 250, улице Семинарской, 46, переулке Столярном, 5, проезде Верещаковском, 40, проспекте Петра Григоренко, 10, улице Алексеевской, 16-б, проспекте Победы, 48 и улице Ахсарова, 1-в."После выполнения работ были проведены гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды", - подчеркнули в коммунальном предприятии.