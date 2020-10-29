От полученных травм скончался 70-летний пешеход.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла 29 октября в 5:55 на проспекте Гагарина.Предварительно правоохранители установили, что сбил пенсионера 38-летний водитель автомобиля «Hyundai». От удара пострадавший упал на проезжую часть, после чего на него наехал автомобиль «Suzuki», который двигался во встречном направлении. Врачи скорой констатировали смерть 70-летнего потерпевшегоСледователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.