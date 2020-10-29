Совет национальной безопасности и обороны проведет срочное закрытое заседание по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщил офис президента.Зеленский созвал СНБО для определения мер неотложной реакции на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне, отмечается в сообщении."Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, предусматривающие нулевую толерантность к коррупции и любой непрозрачности в государственном управлении", - подчеркнули в офисе президента.Законопроекты для предотвращения подобных ситуаций будут наработаны и представлены президентом в Верховную Раду как неотложные.В свою очередь, прокомментировал ситуацию с решениями Конституционного суда и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.- Последние решения Конституционного суда, мягко говоря, удивляют. Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее, нужно говорить о том, что Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор… Безусловно, никто не ожидал, что суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока. Тем не менее, у президента Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло. Среди них - специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политику-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент - специальное заседание Верховного совета, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию..., - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина в четверг, 29 октября.Как сообщалось, победившие на выборах кандидаты не смогут вступить в должность мэров и председателей территориальных общин из-за решения Конституционного суда, заблокировавшего проверки достоверности деклараций о доходах и имуществе чиновников, в том числе и местного самоуправления.Напомним, ранее судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал чрезмерными полномочия НАПК.