Глобальное электронное соревнование по астрономии и астрофизике (GeCAA) проходило с 25 сентября по 23 октября в онлайн-режиме.

В нем приняли участие победители национальных соревнований. Так, свои силы испытали 279 школьников в составе команд из 40 стран мира.Команда Украины была представлена 11 учениками, которые по результатам испытаний получили 6 медалей - 3 серебряные и 3 бронзовые.Бронзовым призером соревнований стал ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27 Артем Сараев.Отметим, что Глобальное электронное соревнования в этом году проходило впервые и было организовано вместо традиционной Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, которую отменили из-за ситуации с пандемией CoViD-19.