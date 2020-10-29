Решение Конституционного суда не дает Национальному агентству по предупреждению коррупции провести спецпроверку деклараций кандидатов на должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Об этом сообщили в НАПК."Конституционный Суд Украины лишил НАПК доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти... Конституционный суд фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов", — пояснили в НАПК.Они уточнили, назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.— Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата, — подчеркнул глава НАПК.Отметим, окончательные результаты местных выборов в Центральной избирательной комиссии обещали назвать 6 ноября.Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 Уголовного Кодекса Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию. Из-за этого решения НАПК закрыл реестр электронных деклараций.