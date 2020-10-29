Описывая свой опыт лечения коронавируса, многие пациенты рассказывают, что им прописывали антибиотики. Это вызвало оживленные дискуссии в соцсетях. Врачи, работающие с больными Covid-19, считают, что подавляющему большинству амбулаторных пациентов с коронавирусной болезнью антибиотики не нужны.Covid-19 – это вирусная инфекция, поэтому подходить к лечению коронавирусной болезни нужно не так, как к лечению хорошо известной пневмококковой пневмонии, считает терапевта, начмеда ковидного стационара одной из медицинских сетей Руслан Буяновский.
– Считать, что человека с вирусной пневмонией нужно лечить так же, как и людей с пневмококковой, – распространенная ошибка, – сказал Руслан Буяновский в интервью Liga.Life. – Это две совершенно разные болезни. Пневмококковую пневмонию всегда лечат антибиотиками. А вот с коронавирусной болезнью – совсем другая история. Она поражает не только легкие, но и печень, кишечник, часто вызывает диарею, рвоту.
Коронавирус – отдельная болезнь
У 98% пациентов с симптомами коронавирусной инфекции есть вирусная пневмония. Коронавирус – отдельная болезнь, и ее лечение, по словам врача, отличается от лечения других, даже похожих на нее, недугов.
Covid-19 поражает легкие у всех пациентов. Но не надо сразу пугаться, даже вирусная пневмония – не приговор.
– Около 50% людей, у которых Covid-19 протекает бессимптомно, даже не представляют, что болеют и что у них коронавирусная пневмония, – замечает терапевт. – При планировании лечения важно, чтобы врач учитывал возраст пациента, сопутствующую патологию, объем поражения легких, клиническое состояние – уровень кислорода в крови, результаты анализов крови. Все это нужно учитывать, и уже на основе данных факторов определять уровень тяжести коронавирусной болезни и риск ее прогрессирования. И тогда становится понятно, как правильно лечить. Поэтому помним: Covid-19 – вирусная инфекция, антибиотики не помогают. Принимать их всем подряд не требуется.
Если бесконтрольно употреблять антибиотики
Эти препараты имеют серьезные побочные эффекты – они могут вызвать, например, аллергию, повреждения желудочно-кишечного тракта и, что еще хуже, псевдомембранозный колит. Это тяжелое воспаление кишечника, спровоцированное антибиотиком. Оно тяжело лечится и рецидивирует. А иногда, чтобы спасти жизнь пациента, нужно удалить всю толстую кишку. Итак, последствия для кишечника могут быть трагическими.
– Я предполагаю, что мы будем иметь волну псевдомембранозного колита после всего этого бесконтрольного злоупотребления тяжелыми антибиотиками при легком течении коронавирусной болезни, – говорит Руслан Буяновский. – И это при том, что коронавирусную пневмонию антибиотики не лечат. Почему наши врачи часто все же выписывают коронавирусным больным антибиотики. Есть простой ответ. Как врачи, так и пациенты – люди тревожные. Антибиотики в Украине доступны без рецепта, в СМИ ежедневно читаем сообщения типа: «Страшная болезнь, страшная болезнь, мы все умрем». Здесь есть доля правды – около 2% больных Covid-19, к сожалению, все же умрут. Но врачи, выписывающие антибиотики пациентам с коронавирусом, имеют высокую тревогу перед неопределенностью. Они не знают, будет у этого пациента легкое течение болезни или тяжелое. Зачастую, чтобы успокоить собственную тревогу и тревогу пациента – надо же чем-то лечить, – врач назначает антибиотик.
И это, по мнению Руслана Буяновского, худший вариант «психотерапии», ибо антибиотик не нужен, он только вредит пациенту.
Нужен анализ крови
Если речь идет о амбулаторных коронавирусных пациентах, то у 80% из них – "легкие" пациенты, то есть с легким течением заболевания. Они не требуют антибиотиков. По этим же установками, если врач не уверен, что у такого пациента нет наслоения бактерий – а комбинирование вирусной инфекции с бактериальной есть лишь у 10% больных коронавирусом,– тогда он может назначать амбулаторно легкие антибиотики.
А уверенность, по информации Руслана Буяновского, можно легко внести, отправив пациента на анализ крови. Если же пациент имеет сопутствующую патологию, например, сахарный диабет или хроническое обструктивное заболевание легких, тогда существует повышенный риск. И вот таким пациентам с повышенной группы риска может быть назначен антибиотик. Но больше как профилактика бактериологической инфекции, а не лечение коронавирусной пневмонии.
– По американским и британским протоколам, госпитализированные пациенты автотоматически считаются «тяжелыми», – обращает внимание врач. – Если пневмония протекает более пяти дней и состояние пациента ухудшается, то даже если это чисто коронавирусная пневмония, назначают антибиотики – чтобы уменьшить вероятность бактериальной коинфекции. Инъекционные антибиотики – это только стационарное лечение. Если речь идет об амбулаторном – это легкие антибиотики в таблетках для очень маленького процента пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, кроме Covid-19. Поэтому если врач назначает при легкой форме коронавирусной болезни антибиотики, вы должны понимать, что это не поможет. Сначала нужно сдать общий анализ крови, чтобы определить, сопровождается ли болезнь бактериальным поражением легких.