Описывая свой опыт лечения коронавируса, многие пациенты рассказывают, что им прописывали антибиотики. Это вызвало оживленные дискуссии в соцсетях. Врачи, работающие с больными Covid-19, считают, что подавляющему большинству амбулаторных пациентов с коронавирусной болезнью антибиотики не нужны.

Коронавирус – отдельная болезнь

Если бесконтрольно употреблять антибиотики

Нужен анализ крови