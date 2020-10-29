По состоянию на 29 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 26 206 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 35 019 случаев заболевания COVID-19, 27 702 человека находятся под медицинским наблюдением, 6 794 пациента выздоровели, 523 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 октября в Украине зафиксировано 7 342 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 6 868 человек умерли, 151 632 - выздоровели.