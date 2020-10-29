Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование доходов и имущества может стать основанием для приостановления Европейским союзом безвизового режима для Украины.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщило издание Украинская правда со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого."Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.В связи с этим посол Украины предложил Кабмину в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, позволяющих не допустить введения санкций ЕС против Украины из-за решения Конституционного суда.Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны проведет срочное закрытое заседание по инициативе президента Владимира Зеленского. Решение КС об отмене ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников Зеленский расценил как угрозу национальной безопасности.Напомним, ранее судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал чрезмерными полномочия НАПК.