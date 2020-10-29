В ноябре газ для харьковчан резко подорожает – цена голубого топлива вырастет более чем на треть. Но теперь потребитель может выбрать себе наиболее выгодного поставщика. Какие цены предлагают в ноябре газопоставляющие компании и как можно сэкономить в отопительный сезон?

На Харьковщине стартовал отопительный сезон. Дефицита голубого топлива в Украине не предвидится. В этом году в хранилища закачали рекордное количество газа – более 28 миллиардов кубометров. Цена на него может как падать, так и расти. Так, уже в ноябре газ подорожает. Предложения поставщиков колеблются от 6,33 до 8,96 грн за кубометр, то есть разница может составлять аж 2,63 грн за кубометр.Предприятие «Харьковгаз сбыт», которое является поставщиком газа для львиной доли потребителей Харькова и области (970 тысяч абонентов в городе и области), обнародовало новую стоимость голубого топлива на ноябрь 2020 года. По информации газовиков, в следующем месяце цена на газ для потребителей Харькова и области возрастет до 8,84 грн за кубометр. В октябре цена на газ составляла 6,67 грн за кубометр. Таким образом, за месяц она выросла на 32,5%. Для сравнения: в сентябре кубометр газа стоил 5,49 грн, а в августе – 4,49 грн. В компании рост цен на голубое топливо объясняют сезонным фактором – осенью расход газа существенно увеличивается.Согласно мониторигу информационно-консультативного центра «ГазПравда», самое выгодное предложение ноября – у газопоставляющей компании «Нафтогаз України» (6,33 грн за кубометр). На три копейки дороже предлагает природный газ ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания» – 6,36 грн за кубометр.Далее в рейтинге – ООО «Львівенергозбут» с ценой 6,62 грн, ООО «ПКФ «Теплобуд» с ценой 6,65 грн и TAS Energy с ценой 6,84 грн за кубометр. Стоимость топлива у остальных поставщиков колеблется от 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.Самые высокие тарифы в ноябре оказались у ряда региональных газсбытов, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Стоимость газа у них будет колебаться от 8,80 до 8,96 грн за кубометр – цены разнятся в зависимости от региона. Для сравнения: в октябре тарифы у этих газсбытов колебались от 6,6 до 6,8 грн за кубометр.Такая конкуренция стимулирует потребителя думать, анализировать и выбирать наиболее выгодного для него поставщика газа. Напомним, с 1 августа любой потребитель может отказаться от услуг своего поставщика газа и выбрать себе другого, имеющего соответствующую лицензию НКРЭКУ на этот вид деятельности. Лицензия не ограничена территорией той или иной области или города – поставщик имеет право работать по всей Украине. То есть, человек, проживающий в Харькове и области, может выбрать в качестве поставщика любую компанию, которая работает на рынке Украины.К тому же у потребителей еще есть возможность сэкономить на сезонном подорожании топлива, воспользовавшись акционными предложениями на отопительный сезон или на целый год вперед. Самый дешевый тариф «Сезонный» от компании «ВЕК Паливенерго». Цена – 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу – авансом. А за сверхурочные объемы придется платить уже по рыночной цене. Однако такие условия действуют только при условии подключения до 31 октября.Этот же поставщик предлагает еще один тариф на отопительный сезон – «Свободный». Цена – 4,92 грн за кубометр с ноября по апрель, если успеть подключиться в октябре. Тариф также предусматривает стопроцентную предоплату, но только за месяц вперед, а не на весь сезон сразу. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но за сверхлимитное потребление придется заплатить по рыночным ценам.Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на шесть месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр. Оплата – по факту потребления. Однако срок подключения – до 31 октября.Следующий тариф – «Годовой», но с помесячной оплатой – от газоснабжающей компании «Нафтогаз України». Цена – 6,45 грн за кубометр. Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года. Если потребитель подключится к тарифу до 30 ноября, то платить будет фиксированную цену 6,45 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказанными объемами.Свой тариф на отопительный сезон под названием «Экономный» имеет и газопоставщик «Аскания энерджи». Его условия – цена 6,95 грн за кубометр при подключении до 25 ноября при стопроцентной предоплате. сверхурочные объемы в обоих тарифах надо оплачивать по рыночным ценам.