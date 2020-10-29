И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства ЕС в Украине об опасности изменений в ведомстве, которые разрушают реформы, проведенные ранее.Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.
По данным СМИ, ранее Минобразования представило правительству проект решения, которое предусматривает изменение структуры ведомства. В частности, в документе речь идет о реорганизации (ликвидации) все директоратов, которые образовались несколько лет назад в рамках реформы государственной службы. Финансирование реформы обеспечивал Европейский Союз. Министерство образования было одним из пилотных ведомств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы. Грант также предусматривал заполнение новосозданных должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.
Однако, изменения, которые предложил Шкарлет нарушают не только обязанности Украине в рамках проводимой реформы, но и условия предоставления зарезервированной для Украинского государства макрофинансовой помощи Евросоюза. Поэтому проект решения МОН отклонили правительственные структуры как такой, что противоречит международным обязательствам Украины. О соответствующей инициативе также узнали западные доноры.
Указано, что на прошлой неделе представительство Евросоюза обратилось с письмом к Шкарлету и напомнило ему о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.
В Европейском Союзе подчеркнули, что такое финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия в. о. министра образования.
"В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь), как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформу госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата", - говорится в письме представительства.
На основании этого Евросоюз считает важным сохранение шести директоратов Министерства образования и науки с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.
"Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать - в том числе, возможно, из-за новой программы помощи в рамках реформы госслужбы", - говорится в письме.
Напомним, Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования признал, что в трех работах в. о. главы Минобразования Сергея Шкарлета присутствует плагиат. Эту информацию подтвердили не только украинские, но и международные специалисты.
В свою очередь Шкарлет судится с Агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), которое выявило плагиат в его диссертациях.
Ученые-участники инициативы «Диссергейт», которая борется с плагиатом, указали на негативные последствия назначения министром образования и науки человека, разоблаченного в плагиате. И которая тем самым эту науку дискредитирует.