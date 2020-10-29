И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства ЕС в Украине об опасности изменений в ведомстве, которые разрушают реформы, проведенные ранее.

Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.По данным СМИ, ранее Минобразования представило правительству проект решения, которое предусматривает изменение структуры ведомства. В частности, в документе речь идет о реорганизации (ликвидации) все директоратов, которые образовались несколько лет назад в рамках реформы государственной службы. Финансирование реформы обеспечивал Европейский Союз. Министерство образования было одним из пилотных ведомств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы. Грант также предусматривал заполнение новосозданных должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.Однако, изменения, которые предложил Шкарлет нарушают не только обязанности Украине в рамках проводимой реформы, но и условия предоставления зарезервированной для Украинского государства макрофинансовой помощи Евросоюза. Поэтому проект решения МОН отклонили правительственные структуры как такой, что противоречит международным обязательствам Украины. О соответствующей инициативе также узнали западные доноры.Указано, что на прошлой неделе представительство Евросоюза обратилось с письмом к Шкарлету и напомнило ему о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.В Европейском Союзе подчеркнули, что такое финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия в. о. министра образования."В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь), как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформу госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата", - говорится в письме представительства.На основании этого Евросоюз считает важным сохранение шести директоратов Министерства образования и науки с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы."Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать - в том числе, возможно, из-за новой программы помощи в рамках реформы госслужбы", - говорится в письме.Напомним, Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования признал, что в трех работах в. о. главы Минобразования Сергея Шкарлета присутствует плагиат. Эту информацию подтвердили не только украинские, но и международные специалисты.В свою очередь Шкарлет судится с Агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), которое выявило плагиат в его диссертациях.Ученые-участники инициативы «Диссергейт», которая борется с плагиатом, указали на негативные последствия назначения министром образования и науки человека, разоблаченного в плагиате. И которая тем самым эту науку дискредитирует.