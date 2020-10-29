Не коронавирусом единым: заболеваемость гриппом на Харьковщине в нынешнем году выросла почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Специалисты настоятельно рекомендуют вакцинироваться, особенно тем, кто уже переболел коронавирусом.

Член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская призывает вакцицинироваться от гриппа. По ее словам, Украина сейчас входит в самый тяжелый этап эпидемии Covid-19 и в самое ближайшее время украинцев ожидает очень сложный период – количество больных будет увеличиваться, а к корона вирусной присоединятся другие респираторные инфекции.– Вакцинироваться от гриппа нужно всем, но особенно тем, кто уже переболел коронавирусом, – говорит врач-инфекционист. – По опыту Южного полушария, которое уже прошло сезон гриппа, совместное существование коронавирусной инфекции и гриппа было в очень незначительном количестве случаев, но прививаться надо. У нас люди выписываются с такими легкими, что требуют кислородного концентратора дома. Не дай им бог на этом фоне заболеть еще и гриппом.По словам Ольги Голубовской, ситуация с коронавирусом в Украине может улучшиться к весне, потому что коронавирус, как и грипп, имеет свою сезонность, а это зимнее время.– До апреля нам надо как-то продержаться, – говорит врач.По информации Харьковского лабораторного центра, за девять месяцев 2020 годазаболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 12,1%, а гриппом – в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом.– Всего с начала года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Харьковской области зарегистрировано 82 073 случая инфекционных заболеваний против 81 730 за аналогичный период прошлого года – рост составил 0,4%. Без учета гриппа и ОРВИ зарегистрирован 4 391 случай против 12 564, то есть снижение на 65,1%. Общий процент населения, переболевшего инфекционными заболеваниями, остался на уровне прошлого года и составляет 3,1%, – говорят в лабораторном центре.Удельный вес острых кишечных инфекций в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и ОРВИ) составляет 47%. Туберкулез органов дыхания диагностирован у 505 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 6,7%.Зарегистрировано 892 инвазированных гельминтами и простейшими, показатель заболеваемости снизился на 55,6%. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детей и составила 80,3%.Вместе с тем в лабораторном центре отмечают снижение заболеваемости сальмонеллезом на 54,2%, шигеллезом на 67,4%, гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 55,4%, иерсиниоз на 62,5%, ротавирусным энтеритом на 49,0%, гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем на 41,5 %, лямблиозом на 63,6%, туберкулезом на 26,9%, коклюшем на 43,0%, болезнью Лайма на 47,4%, острыми вирусными гепатитами: А – на 36,4%, В – на 35,6% , С – на 58,0%, хроническим вирусным гепатитом В на 49,5%, хроническим вирусным гепатитом С – на 20,2%, инфекционным мононуклеозом на 43,2%.Зарегистрировано по одному случаю менингококковой инфекции и лептоспироза, по два случая кори, эпидемического паротита и краснухи, четыре случая малярии и пять случаев вирусного менингита.А вот заболеваемость брюшным тифом и паратифом, дифтерией, полиомиелитом, листериозом, столбняком, сибирской язвой, бруцеллезом, туляремией,орнитозом в этом году на Харьковщине не зарегистрирована вообще.По поводу укусов животными за антирабической помощью обратились 2586 человек. Количество лиц, пострадавших от нападения клещей, снизилась на 30,4%. Взято на учет 1019 человек, из них 35,1% дети до 17 лет.Пораженность населения педикулезом снизилась на 36,6%: выявлено 312 случаев, из которых 79,2% составляют дети до 17 лет.