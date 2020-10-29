В Харьковской области начала в очередной раз расти задолженность по выплате заработной платы. На этот раз она приходится на экономически активные предприятия.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.По состоянию на 1 октября 2020 г. долг по зарплате предприятиям Харьковской области составлял 575 млн 106 тыс. грн. За месяц задолженность по региону стала выше на 5,3%, а с 1 января 2020 г. – на 56,8%.При этом более 281 млн. грн долга, которые выросли с начала года на 41,1%, относится к экономически активным предприятиям.Всего по Украине 1 октября 2020г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляет 3 млрд 560,9 млн грн.