В рационе каждого человека должен присутствовать кальций. Чтобы отыскать его, далеко ходить не нужно – в любом холодильнике найдутся продукты, являющиеся источником данного компонента.

Кальций сложно переоценить: его польза для человеческого организма не ограничивается укреплением костной системы. Минерал позволяет уменьшить систолическое, диастолическое артериальное давление, влияет на многие органы.В любой семье в холодильнике найдутся продукты, являющиеся источником кальция, пишет MedikForum.Первым в списке идет сыр. Количество кальция меняется в зависимости от сорта. В 30 граммах пармезана содержится 300 милллиграммов кальция, в 60 г панира – 300 мг, в 30 г чеддера и нежирных сортов – 200 мг. Оптимальный способ получить достаточный уровень минерала – организовать сырную тарелку. Также можно готовить различные блюда: запеканки, омлеты, макароны с сыром.Йогурт – богатый кальцием продукт, и его легко добавить в рацион. Перекус или заправка к салатам или другим блюдам — основное назначение йогурта. В течение дня всегда можно выпить стакан натурального йогурта и обогатиться кальцием. В чашке продукта содержится около 300 мг кальция, что составляет целую треть дневной нормы.Любое молоко – обезжиренное, маложирное, цельное, соевое – годится для обогащения организма кальцием. Продукт разрешается употреблять как самостоятельный напиток или добавлять в блюда, например, мюсли. Наиболее любимый многими людьми вариант – каша на молоке.Многие семена также являются источником полезного компонента. Чиа содержат 179 мг вещества в 30 г продукта, мак – 127 мг, кунжут – 263 мг кальция.Консервированная морская рыба – дешевле, чем свежая, но не менее полезна. В продукте много кальция и витамина D. Консервированный лосось на 100 граммов содержит 330 мг минерала, сардины — 569 мг. Выбор консервов практически безграничен, поэтому не стоит пренебрегать баночками в супермаркете.Бобовые содержат цинк, магний, полезные для кишечника волокна, что позволяет улучшить потребление кальция – вот основные плюсы употребления таких продуктов. Белая фасоль, чечевица, нут – берите любой понравившийся продукт.Непереносимость молочки или веганская диета не являются противопоказанием, весдь можно употреблять соевые бобы, тофу. Соевое молоко на треть обеспечивает организм кальцием, тофу подарит 142 мг на порцию. Существуют даже тофу с сульфатом кальция, где в порции будет до 861 мг компонента.Листовая зелень темного цвета является наиболее качественным источником кальция. В 100 г капусты содержится 53 мг кальция, а в брокколи и цветной – 83 мг.