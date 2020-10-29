Количество спецбригад "скорой", которые обслуживают вызовы по коронавирусу по Харькову и области, будет увеличено.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.По словам Виктора Забашты, специалисты сейчас вычисляют, в каких районах увеличивается нагрузка на медиков.То, что нужно увеличивать количество бригад, уже однозначно. Количество больных будет увеличиваться, - пояснил Виктор Забашта.Он также добавил, что сегодня все бригады "скорой" оснащены необходимым оборудованием: кислородными ингаляторами и аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными баллонами. На дополнительные бригады их тоже хватит.