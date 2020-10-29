В государственном учреждении «Первомайская исправительная колония (№117)» была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны.

Кинологи тренировали служебных собак по преодолению полосы препятствий, которая была испытана и введена в эксплуатацию после реконструкции, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.В ходе тренировки внимание было сосредоточено на повышении мотивации для быстрого преодоления барьеров и развитие физических способностей четвероногих охранников.– В настоящее время в учреждении проводится активная работа по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширению выполнения функций служебных собак, – отметил начальник Первомайской исправительной колонии Константин Козич.