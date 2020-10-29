Подорожание проезда в пассажирских поездах возможно с 1 апреля 2021 года.

Об этом в четверг, 29 октября, заявил директор пассажирской компании ПАО Укрзализныця Александр Перцовский.- Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки, - сказал он.Финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет, по словам Перцовского.Он также сообщил, что Укрзализныця с 1 ноября примерно на 15% снизит стоимость билетов на места первого класса в вагонах скоростных поездов Интерсити.- Чтобы не перевозить воздух, - пояснил директор пассажирской компании УЗ.По его словам, УЗ также введет линейку цен на места первого класса в Интерсити исходя из срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле".Напомним, АО Укрзализныця по итогам 2020 года ожидает получить убыток в 12-14 млрд грн. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак.