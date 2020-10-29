В рамках проекта "Ukraine Open. Виртуальные путешествия по городам Украины" в Харькове и области проводились масштабные съемки туристических локаций.

Как сообщили в облсовете, с июля 2020 года были запечатлены памятники истории, архитектуры, культуры, природы, археологии, музейные и театральные учреждения, фестивальные локации, а также объекты инфраструктуры.Отснятый материал будет представлен в виде 3D-туров аэропанорам и видеосинхронов на веб-платформе и в мобильном приложении проекта "Ukraine Open". Также будут разработаны экскурсионные маршруты по региону.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации несколько туристических объектов не были отсняты. Работы продолжатся после выхода региона из красной зоны.