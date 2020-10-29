В Украине наконец-то собираются всерьез взяться за коллекторов – в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который урегулирует работу коллекторских компаний и защитит должников.

Коллекторы не гнушаются ничем

Порноколлаж в интернете и выселение из квартиры

Как найти управу на коллектора

Как заставить полицию работать

Если кредит вас не касается, объясните это коллекторам

Как часто жалуются на коллекторов

Сегодня деятельность коллекторских компаний не лицензирована и законом никак не урегулирована.– Работают они по принципу: что не запрещено – разрешено. Коллекторские фирмы либо оказывают услуги компаниям, которым люди должны средства, либо являются собственниками непогашенного кредита (выкупив его, допустим, у банка), то есть кредиторами по отношению к человеку, – пояснил «Вечернему Харькову» юрист Роман Чумак. – Зачастую коллекторы действуют жесткими методами, буквально выбивая у заемщиков долги. Найти на них управу очень сложно.Поданный на рассмотрение Верховной Рады законопроект должен четко определить правила работы коллекторов, запретить некорректное поведение и установить санкции за соответствующие нарушения.– Самое главное – это урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне, – говорит Роман Чумак. – Сегодня в законодательстве даже нет терминов «коллектор» или «коллекторская деятельность», не обозначены «красные линии», за которые коллекторам нельзя заходить в общении с должниками. Права потребителей финансовых услуг постоянно нарушаются.Согласно законопроекту планируется создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. В нем должны зарегистрироваться все официально работающие коллекторские компании.– Во-вторых, Национальный банк Украины получит право регулировать их деятельность – осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей, – продолжает Роман Чумак.То есть, Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к их взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ получит право накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из реестра.– Если коллекторская компания нарушает эти правила – можно пожаловаться в НБУ и негативным последствием для такой компании будет лишение лицензии. Соответственно, она уже не сможет заниматься данной деятельностью, – говорит юрист.Одно из запланированных изменений – банки и финансовые компании еще на этапе подписания кредитного договора должны предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также обязан публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.Коллекторов также обяжут соблюдать требования этики при взаимодействии с гражданами. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и вводит ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность – от штрафов до исключения из реестра коллекторских компаний.– Выполнение лицензионных условий – достаточно непростой процесс, затратный и ради одного заемщика никто не будет рисковать своей лицензией, – считает юрист Роман Чумак. – Опасаясь завтра потерять лицензию, компания вряд ли будет заниматься незаконной деятельностью.Сегодня, по словам Романа Чумака, методы работы коллекторских компаний зачастую граничат с нарушением закона и морали.– Начиная от телефонных звонков в любое время суток и писем с угрозами. Причем звонят не только заемщику, зачастую они терроризируют членов семьи должника – мужа, жену, родителей, которые юридически вообще не имеют никакого отношения к кредиту. Используется психологический метод давления на самое «слабое звено», условно говоря. Зачастую это люди преклонного возраста, которые привыкли стабильно оплачивать коммуналку, привыкли жить так, чтобы никому не быть должным. Бабушка последнюю гривну отдаст за квартиру, а на остаток себе продукты купит. Вот такие люди в окружении заемщика – идеальная мишень для выколачивателей долгов, – говорит юрист.По его словам, коллекторы находят этих людей, незаконно используя различные базы данных, доступные далеко не всем.– Получают доступ к телефонам, к базе регистрации гражданского состояния – то есть они видят всю семью должника. Находят родственников или даже друзей, – продолжает Роман Чумак. – Коллекторы звонят на работу должнику, донимая и угрожая начальству. Нередко расклеивают в подъездах листовки с фотографией и сообщением о том, что, мол, ваш сосед является должником, то есть порочат честь и достоинство человека. Не гнушаются подлогом документов. Посылают якобы решение суда, а на самом деле документ является всего лишь проектом решения. Однако несведущие люди этого не понимают. Это метод психологического воздействия, граничащий с составом преступления – подделка документов. Часто коллекторы пугают выездом домой к должнику неких специализированных бригад, например, представителей исполнительной службы.Один из последних методов воздействия коллекторов на должника – распространение в сети порноколлажа. В главной роли – заемщик.– В компьютерной программе из фотографии заемщика вырезают лицо и мастерски вставляют его в снимок порнографического характера, – поясняет Роман Чумак. – И либо распространяют такое фото в интернете, либо грозят распространить.Прибегают коллекторы и к таким крайним мерам, как незаконное выселение должника из квартиры.– Выселяют людей из квартиры без решения суда. С применением физической силы просто выставляют должника из помещения, которое ему принадлежит, – рассказывает Роман Чумак. – Безусловно, это является нарушением закона, поскольку, во-первых, закон запрещает выселение в условиях пандемии. А во-вторых, выселить человека с занимаемой площади можно только на основании решения суда.Привлечь коллекторов к ответственности сегодня непросто.– Какие шаги предпринять человеку, которого донимают коллекторы, – зависит от того, как они действуют. Если коллекторская компания ограничивается звонками, то не общаться с ними. А если общаться, то исключительно в письменном официальном режиме, – советует Роман Чумак. – Если коллекторская компания отправляет вам письма, в которых содержатся проекты решений суда в отношении вашего имущества, угрозы, если вас запугивают в социальных сетях – здесь речь уже идет о совершении уголовного преступления. В таких случаях, конечно же, надо обращаться в полицию. Лично можно не ходить – достаточно отправить заявление по почте.Если в подъезде появилось ваше фото с информацией о том, что вы недобросовестный заемщик, либо звонят вашему начальству на работу – речь идет о нарушении чести, достоинства и деловой репутации.– В этом случае нужно обращаться напрямую в суд, – рекомендует юрист. – Есть гражданский иск, который так и называется – о защите чести, достоинства и деловой репутации.Если порноколлаж с вашим лицом уже гуляет по соцсетям – это задача киберполиции.– То есть вы пишете заявление опять-таки в полицию, – подсказывает Роман Чумак.Нередко такие заявления в правоохранительные органы остаются без рассмотрения. В этом случае юрист рекомендует контролировать весь процесс – от открытия уголовного производства до работы следователя. Безусловно, это ненормальная практика, но иначе в наших реалиях толку не добьешься.– Алгоритм такой. Если вы написали заявление в полицию, вам должны сообщить короткий номер, под которым ваше заявление занесено в журнал регистрации. Затем вам рекомендуют перезвонить и узнать, кто же занимается вашим заявлением. Максимум через день вы перезваниваете и первым делом выясняете, внесено ли ваше заявление в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Если да, должны получить 16-значный номер, – рассказывает Роман Чумак. – Если этого нет – уголовного дела тоже нет. И ваше дальнейшее общение с участковым, сотрудником дознания, кем-либо другим абсолютно лишено смысла, поскольку если нет уголовного производства – не могут быть предприняты никакие действия. В этом случае у вас есть десять календарных дней с момента подачи заявления, чтобы обратиться в суд и в судебном порядке заставить полицию зарегистрировать уголовное производство. На самом деле это не сложно. Даже если нанять юриста, обойдется недорого. Вам даже не придется идти в суд – такие дела рассматривают без участия сторон, особенно в условиях пандемии коронавируса. По сути это просто формальность, но когда вы ее пройдете, ваше заявление получит совершенно иной статус.Однако если вы считаете, что на этом ваша функция закончена – глубоко ошибаетесь.– Итак, у вас уже есть уголовное дело и, соответственно, следователь. Теперь вы можете задавать ему вопросы и требовать от него действий. Но коммуницировать со следователем нужно только в письменном виде – все свои просьбы излагать на бумаге в виде ходатайства. Если вы не будете его постоянно дергать, он попросту закроет дело. Вот, например, на днях мы получили уголовное дело, по которому вообще ничего не было сделано. Следователь его закрыл с объяснением: «Я поговорил с потерпевшим по телефону. Потерпевший не выявляет желания заниматься уголовным делом, поэтому я считаю, что дело нужно прекратить», – рассказывает Роман Чумак. – Если на все ваши ходатайства реакции нет – подаете жалобу в прокуратуру либо в суд. Суд либо прокурор обязывает следователя предпринимать действия, и тогда уже что-то будет с вашим делом происходить, оно не будет просто пылиться на полочке.Если человеку поступают звонки или письма по кредиту, который он не брал и по которому не является поручителем – нарушается закон “О защите персональных данных”. Нацбанк рекомендует в этом случае узнать название коллекторской компании, представители которой звонят.– Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки, – отмечают в НБУ.Правда, каким образом убедить коллектора прекратить звонки, если он нацелен именно через вас воздействовать на должника, в Нацбанке не уточняют.Кроме того, рекомендуется обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской компании и в контакт-центр НБУ (0800-505-240), а также к уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд.– Именно эти органы контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных, – поясняют в Набанке. – Если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.Национальный банк с 1 июля 2020 осуществляет надзор за небанковским финансовым сектором. За июль-август регулятор получил 2408 жалоб граждан на небанковские финансовые компании, из них 12% (295 жалоб) касались защиты персональных данных.Среди нарушений, на которые жаловались украинцы – использование коллекторами персональных данных без разрешения с целью взыскания проблемного долга.К омбудсмену Людмиле Денисовой в 2019 году поступило более 500 жалоб граждан по защите персональных данных. За девять месяцев 2020-го поступило свыше 600 таких жалоб. Более 60% поступивших жалоб касаются нарушения права на приватность коллекторскими компаниями.