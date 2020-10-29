Пассажирам маршрутки в Славянске, участвовавшим в травле девушки за украинский язык, грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«Они узнают, что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за разжигание вражды и оскорбления чувств граждан по языковым признакам (ст.161). Что санкция за издевательства над людьми, которые говорят на украинском — до пяти лет заключения. Правовым способом им будет доказано, что Славянск — это Украина. Грубое существо мужского пола, которое распускало руки, познакомится со статьей 296 УК, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет», — рассказал он.



Напомним, конфликт в маршрутке в Славянске возник из-за замечания одной из пассажирок по поводу неправильно надетой защитной маски. В спор между ней и неизвестным мужчиной вмешалась еще одна женщина, которой не понравилось, что девушка разговаривает на украинском языке.

«Приехали к нашему Востоку, жизни от вас нет!.. Давай говори по-славянски. „Громадська діячка“ здесь стоит! Задолбали такие „діячки“! Оно и видно, что ты „в Славянске родилась“. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты здесь стоишь!», — заявила она.

В свою очередь мужчина с неправильно надетой маской пригрозил девушке физическим насилием и потребовал, чтобы она покинула маршрутку.



После разгоревшегося в соцсетях скандала, полиция открыла по факту конфликта в автобусе уголовное производство.

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