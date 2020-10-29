Пассажирам маршрутки в Славянске, участвовавшим в травле девушки за украинский язык, грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.«Они узнают, что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за разжигание вражды и оскорбления чувств граждан по языковым признакам (ст.161). Что санкция за издевательства над людьми, которые говорят на украинском — до пяти лет заключения. Правовым способом им будет доказано, что Славянск — это Украина. Грубое существо мужского пола, которое распускало руки, познакомится со статьей 296 УК, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет», — рассказал он.Напомним, конфликт в маршрутке в Славянске возник из-за замечания одной из пассажирок по поводу неправильно надетой защитной маски. В спор между ней и неизвестным мужчиной вмешалась еще одна женщина, которой не понравилось, что девушка разговаривает на украинском языке.«Приехали к нашему Востоку, жизни от вас нет!.. Давай говори по-славянски. „Громадська діячка“ здесь стоит! Задолбали такие „діячки“! Оно и видно, что ты „в Славянске родилась“. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты здесь стоишь!», — заявила она.В свою очередь мужчина с неправильно надетой маской пригрозил девушке физическим насилием и потребовал, чтобы она покинула маршрутку.После разгоревшегося в соцсетях скандала, полиция открыла по факту конфликта в автобусе уголовное производство.