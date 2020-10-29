Сообщение о разбойном нападении в Холодногорском районе патрульные получили сегодня днем и оперативно задержали злоумышленника.

Как рассказали в управлении патрульной полиции, мужчина, угрожая ножом потерпевшему, ударил его, после чего завладел сумкой с деньгами и скрылся."Патрульные немедленно начали розыск предполагаемого преступника. На улице Крутогорской заметили мужчину, который пытался спрятаться за забором одного из домовладений. Гражданин полностью соответствовал тому описанию, которое дал потерпевший. Во время общения с патрульными, гражданин сообщил, что именно он совершил нападение на потерпевшего", - рассказали полицейские.Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. Во время досмотра вещей гражданина следователи обнаружили похищенные средства в сумме 3000 гривен.